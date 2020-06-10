إصابة زوجة ونجلة مدير فرق مواجهة كورونا بكفر الشيخ بالفيروس

وأكد خيري ، أنه راض بقضاء الله ، وأنه لم يدخر جهداً في سبيل عمل أي شئ يخدم المصابين وتعاهدت أمام الله سبحانه وتعالى بالعمل حتى لو كلفني ذلك نفسي وأهلي دفاعا عن بلدي وأهلي،وأن لديه يقين أن جهده لن يضيع سدى وسيشفى الله زوجتي وابنتي في أصعب الظروف التي أمر بها ما زلت أعمل مع فريقي بمنتهى الجدية طلبا في الأجر من الله.

وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، لـ"اليوم السابع"، إن الدولة تهتم بالأطقم الطبية وتوفر لهم كل الرعاية والعناية ، وتم نقل زوجة وابنة مدير فرق كورونا بالمحافظة لمستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم ، متمنية لهما ولكل المرضى الشفاء .