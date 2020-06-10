إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بدمياط وتلقى 9 طلبات تصالح

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة عدد 13 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بعدد من المناطق بالمحافظة بمساحة 1293 متر بالإضافة إلى تلقى عدد 9 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء على مساحة 1095 م2 وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم الأربعاء تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وتنفيذ اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وإبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ وحسن الجميلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

وأوضحت المحافظ أن نتائج تلك الحملة جاءت كالتالى، إزالة عدد 9 حالات بناء مخالف بمساحة 905 م2 وتلقى 5 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء بمساحة 695م2، وذلك بمركز ومدينة فارسكور بالإضافة إلى إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية لسور بالبلوك بمساحة 88 م2 بكفر سعد وكذا إزالة عدد 3 حالات تعدِ على أراض زراعية لمكامير فحم بمساحة 300 م2 بكفر البطيخ وأخيراً تلقى 4 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء بمساحة 400 م2 بمدينة ميت أبو غالب.

ونوهت محافظ دمياط إلى أنه تم تنفيذ قرار الإزالة لنحو عدد 576 حالة منذ بدء فعاليات تلك الحملات بمنتصف مارس الماضى فضلا عن تلقى 44 طلب تصالح فى مخالفات البناء، لافتة إلى استمرار تلك الجهود التى تتم بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى الحاسم لكافة صور التعديات وحالات البناء المخالف وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.