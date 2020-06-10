إزالة 11 حالات تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بالبحيرة.. صور

البحيرة ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

و أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (كفر الدوار - الدلنجات - ادكو ) عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 8050 م2 عبارة عن:-

- إزالة مصنع طوب على أراضى أملاك دولة بمساحة 7200 متر بقرية الأمراء بكفر الدوار و تم إزالة تشوينات من الطوب الأسمنتى والرمل والزلط وكذا إزالة المباني.

- إزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 735 متر بقرى المسين و كوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن مبانى مقسمة بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة فورية لحالتين تعدى فى المهد على أرض زراعية بمساحة 115 متر بادكو، مهيبا بالمواطنين بعدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وأكد محافظ البحيرة على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف و المجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا ازاله كافه أشكال التعديات عليها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 6 قرارات ازالة على ترعة الخندق الشرقى منهم حالة ازالة فوريه لمخالفة أمام الفم بهندسة رى ايتاى البارود .

وفى سياق متصل صرح المهندس عامر شكرى – مدير مديرية الرى إنه تم متابعة أعمال تطهير ونزع حشائش مصرف إمتداد شبراخيت و ترعة الضاهرى الغربى بهندسة رى شبراخيت و ترعة ابو دياب الوسط بهندسة رى ايتاى البارود و ترعة بويط بهندسة رى الرحمانيه و ترعة الجندى من الفم للنهاية بهندسة رى دمنهور، متابعة أعمال صيانه مجمع رقم 8 دمسنا بزمام هندسه صرف ايتاى البارود.