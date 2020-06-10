إدارة إسنا الصحية تعلن فحص 72 شخصا بينهم 13 حالة إصابة إيجابية بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الساعات الماضية، فحص 72 حالة بمستشفى صدر إسنا، وتم رصد 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 6 حالات ببندر إسنا، و3 حالات بقرية الدير، وحالة من قرية أصفون، وحالة من قرية الغريرة وحالة من قرية النواصر، وحالة من قرية القرية، وجارى التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصى بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لاتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلى .

وأكد الدكتور زكريا الحداد، أن الأولوية بمستشفى إسنا للحجر الصحى فى العزل داخلها خلال الفترة المقبلة، سيكون لأهالى مدينة إسنا ومن الحالات التى تم فحصها خلال الفترة الماضية داخل مستشفى صدر إسنا وثبتت إيجابية مسحتهم خلال الأيام الماضية، موضحاً أن رجال مستشفى صدر إسنا انطلقوا بدءاً من الأسبوع الماضى فى سحب المسحات لأصحاب الملفات التى تم تقديمها، حيث تم الاتصال بجميع أصحاب الملفات، لكى يتوجهوا لمقر المستشفى لسحب المسحات لهم، لافتا أنه تم خلال الساعات الماضية أعمال تجهيز مستشفى الصدر بإسنا بسعة 14 سريرا قابلة للزيادة، وذلك للبدء الفعلى فى إنقاذ أهالى مدينة إسنا من أصحاب الحالات الحرجة بإدخالهم بأولوية مسبقة لمستشفى العزل الصحى بإسنا.

وكان قد صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم إلى رجال الفرق الطبية بمستشفى الصدر بمدينة إسنا ومستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، وذلك لمواصلة رفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، حيث يتم متابعة توافر المستلزمات الطبية والعلاجية على مدار الساعة، مضيفاً أنه خلال الأيام الماضية منذ بدء العمل بمستشفى الصدر بإسنا، تم إستقبال 260 حالة تم الكشف عليهم وتم تقديم لهم العلاج اللازم، كما تم أخذ 156 مسحة، أما فى مستشفى إسنا للعزل فقد بلغت أعداد المتعافين 570 حالة، حيث تحتوي المستشفى علي 154 سرير إقامة، و26 سرير عناية مركزة، و17 جهاز تنفس صناعي، حيث تعتبر ثالث مستشفى عزل علي مستوي الجمهورية والأولى في حالات الشفاء.