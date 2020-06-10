إثيوبيا تمدد ولاية رئيس الوزراء والنواب حتى إجراء انتخابات خلال عام

رويترز

وافق البرلمان الإثيوبي اليوم الأربعاء على تمديد بقاء رئيس الوزراء أبي أحمد في السلطة لمدة عام‭‭ ‬‬إضافي بعدما تأجلت الانتخابات التي كانت مُقررة في أغسطس، وذلك بعد يومين من استقالة سياسية بارزة من المعارضة من منصب رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان في احتجاج واضح على التأجيل.