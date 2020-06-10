أولى رحلات اليمنيين العالقين بمصر تغادر مطار القاهرة

إيمان حنا

غادرت مطار القاهرة اليوم الأربعاء، رحلة طيران اليمنية رقم IY 605 والمتجهة الى سيئون وعلى متنها ١٧٠ راكباً من العالقين اليمنيين في مصر ، وهى أولى رحلات إعادة العالقين اليمنيين بمصر. وفق بيان للسفارة اليمنية بالقاهرة.

وكان في وداع المسافرين بمطار القاهرة الدولي سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد علي مارم وعدد من المسئولين بالسفارة اليمنية، كما أشرفوا على الترتيبات النهائية للمسافرين قبيل المغادرة .

وأكد السفير مارم بأن رحلات إعادة العالقين ستستمر وبشكل يومي خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في الوصول الى تشغيل رحلتين يومياً، كما ثمن اهتمام الشرعية الدستورية لليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة واللجنة العليا للطوارىء، بمسألة اعادة العالقين الى أرض الوطن، وتذليل كافة الصعوبات تجاه ذلك.

وجدد مارم تقديره للجهود التى بذلتها مختلف الجهات المعنية فى مصر على التسهيلات المقدمة للرعايا اليمنين المقيمين منهم والعالقين في مصر .

من جانبه أكد مدير منطقة القاهرة بالخطوط اليمنية خلدون الشرجبي على أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تقوم باعادة جدولة حجوزات العالقين بحسب اقدمية الحجز، ويتم الاتصال بالمسافرين الحاجزين على الرحلات أثناء الحظر كمرحلة اولى على أن يتم بعدها التواصل بالمسافرين المسجلين في نموذج السفارة كمرحلة ثانية، ومن ثم ستقوم الشركة باستقبال طلبات الحجز للراغبين بالعودة ممن لم يتم الاتصال بهم في المرحلتين السابقتين.