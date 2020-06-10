أوكرانيا تسجل 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة

وأفاد الصندوق - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، بأن الموافقة تسمح لأوكرانيا بالحصول على الفور على حوالي 1ر2 مليار دولار، بينما سيجري صرف بقية الأموال على دفعات على مدار أربع مراجعات أثناء فترة الثمانية عشر شهرا.

ويهدف البرنامج الجديد إلى مساعدة أوكرانيا على مواجهة تحديات وباء كورونا من خلال الحفاظ على ميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع الحفاظ على الإنجازات التي حققتها البلاد حتى الآن وتعزيز مجموعة صغيرة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وذلك لضمان أن تظل أوكرانيا في وضع جيد يمكنها من العودة إلى النمو والازدهار عندما تنتهي الأزمة.