اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:59 ص
خالد صلاح
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أوكرانيا تسجل 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:38 ص
أوكرانيا تسجل 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
كييف (أ ش أ)

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سجلت أوكرانيا 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالى عدد الإصابات فى البلاد 28 ألفا و381، وأفاد مركز الصحة العامة الأوكرانى، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، بأن 357 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين 12 ألفا و769 شخصا، في حين تم تسجيل 23 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 833.

وأضاف المركز أن السلطات الطبية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة فى منطقتى فولين ولافيف والعاصمة كييف.

من جانبها وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مدته 18 شهرا بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا لمساعدتها في تحقيق استقرار اقتصادها بينما تسعى للتغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الصندوق - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء،  بأن الموافقة تسمح لأوكرانيا بالحصول على الفور على حوالي 1ر2 مليار دولار، بينما سيجري صرف بقية الأموال على دفعات على مدار أربع مراجعات أثناء فترة الثمانية عشر شهرا. 

ويهدف البرنامج الجديد إلى مساعدة أوكرانيا على مواجهة تحديات وباء كورونا من خلال الحفاظ على ميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع الحفاظ على الإنجازات التي حققتها البلاد حتى الآن وتعزيز مجموعة صغيرة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وذلك لضمان أن تظل أوكرانيا في وضع جيد يمكنها من العودة إلى النمو والازدهار عندما تنتهي الأزمة.

 


اوكرانيا

كورونا

فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا

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