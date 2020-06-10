ألمانيا تلغى الحجر الإلزامي مع دول الجوار منتصف يونيو الجارى

كتب سمير حسنى

أعلن هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت إلغاء فترة الحجر الإلزامي، والتى كانت ضمن سلسلة الإجراءات التى اتخذتها ألمانيا عقب تفشى وباء كورونا، مشيرا إلى إعادة فتح الحدود مع عدد من دول الجوار تشمل كلا من سويسرا، وفرنسا، والنمسا، والدنمارك، بحلول منتصف الشهر الجاري، جاء ذلك نقلا عن مصار إعلامية.

فى غضون ذلك، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 318 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184861 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8729.

وقال مصدران حكوميان، إن وزارة الاقتصاد الألمانية تريد تخصيص 500 مليون يورو (566.95 مليون دولار) من حزمة برلين التحفيزية الكبيرة لتشجيع مستثمري القطاع الخاص على بناء محطات لشحن السيارات الكهربائية.

وأضاف المصدران أن الوزارة اقترحت أيضا إنفاق 1.5 مليار يورو إضافية على دعم الإنتاج المحلي لخلايا البطاريات، وهو ما سيرفع تمويلات حالية لنفس الغرض إلى أكثر من المثلين.

وأضاف المصدران أن الخمسمئة مليون يورو المتبقية من إجمالي 2.5 مليار يورو جرى التعهد بها لوسائل النقل الكهربائية ضمن حزمة التحفيز البالغة قيمتها 130 مليار يورو، يجب أن تخصص لدعم البحث والتطوير.