اليوم السابع
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ألمانيا تسجل 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:30 ص
ألمانيا تسجل 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 318 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184861 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8729

وقال مصدران حكوميان لرويترز، الثلاثاء، إن وزارة الاقتصاد الألمانية تريد تخصيص 500 مليون يورو (566.95 مليون دولار) من حزمة برلين التحفيزية الكبيرة لتشجيع مستثمري القطاع الخاص على بناء محطات لشحن السيارات الكهربائية.

وقال المصدران إن الوزارة اقترحت أيضا إنفاق 1.5 مليار يورو إضافية على دعم الإنتاج المحلي لخلايا البطاريات، وهو ما سيرفع تمويلات حالية لنفس الغرض إلى أكثر من المثلين.

 

وأضاف المصدران أن الخمسمئة مليون يورو المتبقية من إجمالي 2.5 مليار يورو جرى التعهد بها لوسائل النقل الكهربائية ضمن حزمة التحفيز البالغة قيمتها 130 مليار يورو، يجب أن تخصص لدعم البحث والتطوير.


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