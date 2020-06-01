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17 تجاوزا وجريمة قتل.. تعرف على سجل قاتل "فلويد" ومورط شرطة أمريكا..فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:17 م
17 تجاوزا وجريمة قتل.. تعرف على سجل قاتل "فلويد" ومورط شرطة أمريكا..فيديو تعرف على سجل قاتل "فلويد" ومورط الشرطة الأمريكية
إعداد ـ ريم عبد الحميد

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قد تبدو حالته ليست جديدة، فعلى مدار السنوات الأخيرة تكررت انتهاكات الشرطة الأمريكية ضد السود بشكل كبير حتى أصبحت شبه روتينية. لكن قصة جورج فلويد، الأمريكى من أصل أفريقى الذى أشعل مصرعه على يد الشرطة فى مينيابوليس بولاية منيسوتا موجة من الاحتجاجات العنيفة عبر الولايات المتحدة، قد بدأت بمجرد شك فى 20 دولار مزيفة، لتصل إلى إشعال نيران بسيارات الشرطة ومحاولة اقتحام منشآت حكومية فى مختلف الولايات وصولا إلى مظاهرات على أبواب البيت الأبيض.
 
وفى الوقت الذى أعلنت فيه الشرطة الأمريكية إنهاء خدمة 4 من أفرادها متورطين فى الحادث، تدور الاتهامات الرئيسية حول الضابط ديريك تشوفين، الجانى الرئيسي، والذى يمتلئ سجلة الوظيفي بجرائم وانتهاكات آخري بحسب وسائل إعلام أمريكية.. للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي..
 
 

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جورج فلويد

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الشرطة الامريكية

اخبار امريكا

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