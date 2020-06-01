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"يا مراكبى ودينى للعدرا".. مدائح شعبية فى عيد دخول المسيح أرض مصر

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:22 م
"يا مراكبى ودينى للعدرا".. مدائح شعبية فى عيد دخول المسيح أرض مصر جانب من احتفالات المصريين بإحدى محطات العائلة المقدسة العام الماضي
كتبت ـ سارة علام

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يحتفل ملايين الأقباط اليوم الاثنين، بعيد دخول المسيح أرض مصر، إذ ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية قداس العيد من كنيسة السيدة العذراء بالمعادي إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة وفقا للتقليد القبطي. وذكر مجدي كامل الباحث بالتراث القبطي، أحد المدائح التى يرددها الأقباط في الموالد والاحتفالات الشعبية بمسار العائلة المقدسة في مصر ومن بين تلك المدائح..

علي دير العدرا وديني اوفي ندري والرب راعيني

يا مراكبي وديني للعدرا واعطيك من ندري شمعة

توضعها في بيتك بركة علي دير العدرا وديني

امدح فيك يا أم النور مهما يكون قلبي مكسور

امدح فيك يا أم يسوع يا شفيعة كل الجموع

ومكانك علي جبل مرفوع علي دير العدرا وديني

فى صيامك تخف الضيقات وتزيد النعمة مع البركات

دى صلاتك أحلى الصلوات وطلباتك أحلي الطلبات

يشير كامل : ولقد تم اكتشاف بردية أثرية ترجع إلي القرن الرابع الميلادي مكتوبة باللغة القبطية اللهجة الفيومية قامت جامعة كولونيا الألمانية بترجمتها ونشرها باللغة الألمانية عام 1997؛ وأشرف علي تحقيق البردية مجموعة من كبار علماء القبطيات الألمان ؛ والبردية عبارة عن شريحتين عثر عليهما فى مدينة الفيوم؛ ويبلغ طولها حوالي 31,5 سم ؛ ويبلغ عرضها حوالي 8,4 سم  مضيفا:  قدمت هذه البردية أنشودة رائعة فى حب مصر نذكر منها (كل أنواع الشجر التي في الفردوس سوف تزرع فيك "يا أرض مصر" ؛اثنا عشر شعاعا للشمس سوف ينير عليك ؛طفولة ابني سوف تكون فيك ثلاث سنين واحد عشر شهرا ) ولقد ترجمها الانبا ديمتريوس أسقف ملوي والأشمونين إلى اللغة العربية ونشرها في كتاب ضمن مطبوعات مطرانية ملوى.


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