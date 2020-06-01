وكيل الصحة بسوهاج يتفقد تجهيز مركز القلب وتحويله لمستشفي عزل

سوهاج - عمرو خلف

تفقد الدكتور هانى جميعة ومكيل وزارة الصحة بسوهاج مركز القلب و الجهاز الهضمي بعد ان تم اختباره وتجهيزه ليكون مستشفى عزل حالات كورونا ، وذلك برفقة كل من الدكتور / عماد الحديدي _ مدير مركز القلب و الجهاز الهضمي بسوهاج ، والدكتورة ايمان رياض مدير ادارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بسوهاج ، والدكتور سلامة الرشيدى _ منسق الإحالة لحالات الكوفيد ١٩، وتم تحديد أماكن إستقبال المرضى بها لمتابعة و تحديد ما يلزم من اعمال تطوير ومستلزمات للغرف

و أوضح الدكتور عماد الحديدي مدير مركز القلب انه سيكون هناك عدد 16 غرفة عزل و غرفة غيار مقسمة على الطابق الثاني و الرابع ، بالاضافة الى العناية المركزة ذات سعة سريرية عدد 10 أسرة و باقي الغرف سوف تحتوي على عدد 2 سرير لكل غرفة باجمالي سعة سريرية للغرف ٣٢ سرير ، وعرض الدكتور الحديدي على وكيل الوزارة الخطة المتبعة لتقسيم الفريق الطبي فى العناية والاقامة الداخلى ، وأضاف موضحا خط سير مرضى العناية المركزة وهى دخول سيارة الاسعاف من البوابة القبلية للمركز ، ويقوم الطبيب النوبتجى بالمعاينة و تحديد حالة المريض ما اذا كان يستوجب دخوله للعناية المركزة او من عدمه ، ويدخل المريض من المدخل الخلفي للمركز و ينقل الى غرفة الاقامة او العناية من خلال المصعد و يكون معه طبيب و ممرض.

وأشار الحديدى الي البدء في التجهيزات للعمل بطريقة صحيحة تجنبا للنقد الغير بناء و اللغط الغير مرغوب فيه ، وابدى احتياج المركز الى عيادات متنقلة لتقديم الخدمة الطبية و العلاجية لمرضى المتابعة اليومية كما اقترح وكيل الوزارة توفير مكان مؤقت بمدرسة التمريض بميدان الثقافة وتخصيصها لمرضى المتابعة وصرف العلاج لمدة ٣ شهور

كما توجه وكيل وزارة الصحة لقاعة التدريب في المركز لمتابعة التدريب على مكافحة العدوى القائم به الدكتورة / نيفين هنري مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بسوهاج وقال : أننا في احتياج لمكافحة العدوى ، ووجه اهتمامه بتقديم التوعية في كيفية التعامل مع الواقيات و استخدامها و الترتيب المتبع في ارتدائها بطريقة صحيحة

وقال وكيل وزارة الصحة : أن اهم اولوياتنا هى الحفاظ على الفريق الطبى وان المهمة الاولى للطبيب الحفاظ على نفسه لكى يقدم خدمة طبية جيدة للمرضى وان الطاقم الطبى اغلى ما تملكه مصر الان " ، وأشار الى أهمية التاكد من سلامة وصحة الطاقم الطبي مقدم الخدمة الطبية في العزل وأنه سيتم عمل التحاليل و المسحات اللازمة للفريق الطبي قبل انتهاء مدة وجوده في العزل ، وأن هناك أماكن اقامة مجهزة مخصصة للفريق الطبي وإتاحة الإقامة بها إختياري لمن يرغب فى ذلك

وأكد جميعه على وجود 7 غرف عزل مخصصة لمن يصاب من الفريق الطبي فقط وشدد على أنه لا يوجد تخصص بعينه لكورونا بمعنى انه لا يوجد تخصص طبي مستثنى من تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى كورونا



