طهران (أ ش أ)

أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكى ، أن فيروس "كورونا " لم ينته بعد ، وأنه من المحتمل أن يعود أقوى من قبل في أي لحظة، داعيا إلى الاستعداد لأسوأ الاحتمالات الممكنة، ونقلت وكالة أنباء "فارس " الإيرانية عن الوزير قوله - خلال اجتماع لجنة مكافحة فيروس "كورونا " في محافظة خراسان - إن فيروس "كورونا" أخطر بكثير من سلالاته السابقة "سورس" و"ميرس" ويشتد مع ارتفاع الحرارة ، فيما كانت سابقاته تخف وتتضاءل.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا " المستجد في البلاد إلى 7797 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 151 ألفا و466 حالة، بعد تسجيل 2516 حالة إصابة جديدة ، وأن 2527 من المصابين في وضع صحي حرج.

وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، خلال اجتماع للحكومة، إن البلاد تعيش ظروفا جيدة بعد 100 يوم من تفشى فيروس كورونا، وأكد روحانى، أن إيران ستتجاوز الظروف الحالية بمساعدة الشعب، على الرغم من الظروف الصعبة التى تعيشها بعض الأقاليم بالنسبة إلى تفشى العدوى، وقال: "الظروف فى إيران ليست هشة بل مقبولة وذلك بفضل تعاون الشعب والكوادر الطبية".

ولفت الرئيس الإيراني، إلى أن معدل انتقال فيروس كورونا فى إيران أقل من واحد، معتبرا أن هذ المعدل مطمئن، آملا فى "أن يستمر على هذا النحو".