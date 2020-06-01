وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان إزالة سوق المدبح فى السيدة زينب

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة سوق السقط بمنطقة المدبح بحي السيدة زينب، وإخلاء محيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب من الباعة الجائلين، وذلك في إطار الاهتمام و الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومراعاة المترددين على المستشفى.

وأزالت حملة مكبرة يقودها الدكتور مهران رئيس حى السيدة زينب، سوق السقط بمنطقة المدبح بحي السيدة زينب للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمرضي و المترددين علي المستشفى حيث ثبت مخالفة الباعة المتواجدين بمحيط المستشفى الاشتراطات البيئية والتى تؤثر بالسلب على صحة وسلامة المواطنين خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى من شأنها الحد من انتشار الأوبئة والفيروسات .

وفى ذات السياق كانت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب قد قامت بإزالة 29 تاندة وجميع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط مستشفى 57357 وتم استعراض الخطة الموضوعة خلال الجولة، لتطوير المكان من رصف وانارة وتشجير ليتناسب مع أهمية المكان وحساسيته.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لا تشمل غلق أماكن التجمعات فقط بل تركز بشكل أساسى على القيام بحملات نظافة وتعقييم وتطهير تلك الأماكن إلى جانب رفع الوعى الصحى بين المواطنين مطالبًا بضرورة إلتزام المواطنين بكافة الإجراءات خاصة ارتداء الكمامة فى أماكن العمل والأسواق وعند دخول المصالح الحكومية وفى وسائل المواصلات حرصًا على الصحة العامة.

وتواصل محافظة القاهرة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة أعمال النظافة ورفع المخلفات من كافة أحياء العاصمة مستغلة إجازة عيد الفطر المبارك و فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً .