اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان إزالة سوق المدبح فى السيدة زينب

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:52 م
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان إزالة سوق المدبح فى السيدة زينب جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمتابعة إزالة سوق المدبح
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة سوق السقط بمنطقة المدبح بحي السيدة زينب، وإخلاء محيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب من الباعة الجائلين، وذلك في إطار الاهتمام و الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومراعاة المترددين على المستشفى.
 
وأزالت حملة مكبرة يقودها الدكتور مهران رئيس حى السيدة زينب، سوق السقط بمنطقة المدبح بحي السيدة زينب للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمرضي و المترددين علي المستشفى حيث ثبت مخالفة الباعة المتواجدين بمحيط المستشفى الاشتراطات البيئية والتى تؤثر بالسلب على صحة وسلامة المواطنين خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى من شأنها الحد من انتشار الأوبئة والفيروسات .
 
وفى ذات السياق كانت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب قد قامت بإزالة 29 تاندة وجميع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط مستشفى 57357 وتم استعراض الخطة الموضوعة خلال الجولة، لتطوير المكان من رصف وانارة وتشجير ليتناسب مع أهمية المكان وحساسيته.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لا تشمل غلق أماكن التجمعات فقط بل تركز بشكل أساسى على القيام بحملات نظافة وتعقييم وتطهير تلك الأماكن إلى جانب رفع الوعى الصحى بين المواطنين مطالبًا بضرورة إلتزام المواطنين بكافة الإجراءات خاصة ارتداء الكمامة فى أماكن العمل والأسواق وعند دخول المصالح الحكومية وفى وسائل المواصلات حرصًا على الصحة العامة.
 
وتواصل محافظة القاهرة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة أعمال النظافة ورفع المخلفات من كافة أحياء العاصمة مستغلة إجازة عيد الفطر المبارك و فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً .
 
إزالة سوق المدبح (2)
إزالة سوق المدبح 

إزالة سوق المدبح (3)
إزالة سوق المدبح 

جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمتابعة إزالة سوق المدبح (2)
جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمتابعة إزالة سوق المدبح 

جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمتابعة إزالة سوق المدبح (3)
جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمتابعة إزالة سوق المدبح 

جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمتابعة إزالة سوق المدبح (4)
جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمتابعة إزالة سوق المدبح 

جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمتابعة إزالة سوق المدبح (5)
جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمتابعة إزالة سوق المدبح 

نائب محافظ القاهرة ورئيس حى السيدة
نائب محافظ القاهرة ورئيس حى السيدة

إزالة سوق المدبح (1)
إزالة سوق المدبح 

جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمتابعة إزالة سوق المدبح (1)
جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لمتابعة إزالة سوق المدبح 

 

 


السيدة زينب

المدبح

كورونا

فيروس كورونا

القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يتفقد مواقف النقل العام ويشيد بالالتزام بارتداء الكمامات.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 01:28 م

نائب محافظ القاهرة: استمرار هدم 20 عقارا بجوار المحكمة الدستورية فى دار السلام

السبت، 30 مايو 2020 06:35 م

محافظ القاهرة يتفقد كوبرى الميرغنى الجديد بعد ردم نفق العروبة.. صور

السبت، 30 مايو 2020 03:50 م

صور.. محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة 20 عقار مخالف بجوار المحكمة الدستورية

السبت، 30 مايو 2020 01:59 م

محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات..صور

السبت، 30 مايو 2020 11:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة