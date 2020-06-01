وزير التعليم العالى للمواطنين: لا ننتظر موعد انتهاء كورونا وما نملكه هو الوقاية

كتب محمد صبحى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه مع اختلاف النماذج، واختلاف طرق التحليل المنتشرة على مستوى العالم لتحليل البيانات والدراسات الافتراضية لمعدلات إصابات فيروس كورونا، تم تبنى 3 أو 4 نماذج ذات طبيعة ديناميكية، موضحا أننا لا نستطيع أن نتوقع معدلات الإصابة أكثر من 10 أيام أو أسبوعين .

وأضاف "عبد الغفار"، خلال فيديو له يستعرض فيه معدلات الإصابة بفيروس كورونا وفقا للدراسات الافتراضية، أنه كل فترة بناءً على تحديث البيانات يتم تحديث المواعيد، وتحديث الأرقام التى من خلالها نتمكن من الرد على التساؤل الذى يشغل بال الجميع، وهو إلى متى سنظل فى هذا الوضع؟ متابعا: "لا تنتظر سماع إجابة لهذا السؤال لأننا جزء من الحل، وليس جزء من المشكلة فقط، وكلنا جزء من الحل، وما نملكه الآن كمجتمع هو الوقاية الشخصية، والتى تعتمد بشكل كبير فى ارتداء الكمامات منذ النزول والحفاظ على المسافات الاجتماعية" .

وتابع وزير التعليم العالى، أن من يكون لديه أعراض نستطيع التعامل معه، من خلال منظومة وزارة الصحة سواء فى المستشفيات أو بطرق العزل المختلفة سواء فى المدن ونزل الشباب والفنادق حتى نقلل من نسبة الانتشار، موضحا أن الإجراءات التى يتخذها الشخص مع نفسه تساعد فى منع انتشار العدوى .