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واشنطن تدعو لسحب المرتزقة من ليبيا والامتثال لقرار حظر الأسلحة

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:28 م
واشنطن تدعو لسحب المرتزقة من ليبيا والامتثال لقرار حظر الأسلحة السراج وأردوغان
كتب: أحمد جمعة

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دعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلى كرافت، الإثنين، الجهات الخارجية للتوقف عن تأجيج الصراع فى ليبيا، ويحب المرتزقة وعدم دعم أطراف النزاع فى ليبيا.


وطالبت كرافت فى تغريدة عبر صفحة السفارة الأمريكية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة.

 

كان مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، العميد خالد المحجوب، إن تركيا ترسل طائرات يوميا إلى ليبيا تنقل مرتزقة وأسلحة ومعدات وكذا طائرات مسيرة، وطائرات من نوع "انتحارية" وهي محملة بالمتفجرات وغرضها توجيها على الأفراد والمعدات.

 

وأضاف المحجوب، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين، أن:"تركيا ترسل -أيضا- ذخائر بحيث تعوض ما تم ضربه من مخازن استهدفتها القوات المسلحة الجوية .

 

وشدد على أن ما يحدث من قبل تركيا وتدخلاتها في ليبيا يعد احتلالا وغزوا وعدوانا، موضحا أن حزب "العدالة والتنمية" هو من يمارس هذه العمليات لكي يسيطر على ليبيا

 

ولفت إلى أن تركيا من واقع تدخلها وعدوانها تحاول الاستمرار في التواجد والتأثير في حجم المعركة وقلب المواززين لصالح ميليشيات الوفاق، مضيفا أنها "تسير الآن على نهجها المعروف خلال الدولة العثمانية وهي أنها دائما تقاتل بجنسيات أخرى " .

 

وأوضح أن تركيا أرسلت إلى ليبيا أكثر من 11 ألف عنصر من المرتزقة، وهؤلاء المرتزقة يٌصرف عليهم مرة واحدة أثناء حضورهم إلى ليبيا ثم يخدع بهم، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تؤخذ في المقابل من الخزينية الليبية لتذهب إلى الخزينة التركية، مؤكدا في الوقت ذاته أن تركيا تريد التخلص من المرتزقة السوريين عبر إرسالهم إلى ليبيا .
 

ولفت إلى أن ما يحدث الآن هو حرب من أجل استعادة الوطن ، مضيفا أن "المرتزقة لن يغيروا المعادلة إنما سيطيلون أمد الحرب" .


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