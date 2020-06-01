هندسة عين شمس تعلن خطة تسليم الأبحاث والموعد النهائى لطلاب سنوات النقل

أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس عن خطة تسليم الأبحاث لمقررات طلاب سنوات النقل للفصل الدراسى الثانى، حيث كشفت الكلية عن بدء تسليم الأبحاث للطلاب، موضحة أن الموعد النهائي لتسليم البحث هو الرابعة مساء كل يوم بحسب الجداول المعلنة.

وقالت الكلية ، إنه يجب على الطالب ألا ينتظر حتى النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الانترنت، وأنه لن يسمح أبدأ برفع الملفات بعد هذا الموعد.، مشيرة إلى أنه يجب أن يضغط الطالب على زر “Submit” بعد تحميل الملف، و لو ظهر “Assignment Status: Draft” معنى ذلك أن المصحح لن يرى الملفات.

وأكدت أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن أقصى نسبة للتطابق المسموح بها Plagiarism هي 25%، ويجب أن يتأكد الطالب أنه لو اعتمد على نفسه ولم ينقل من زميل له أو من مصدر على الانترنت سوف يكون البحث بأمان، موضحة أنه بالنسبة للمقررات التي يسمح بها بتقديم البحث في مجموعة يكتفى بتقديم ملف واحد للمجموعة عن طريق أحد الأعضاء.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم قبول البحث أو عدم تقديم البحث لأي سبب في الموعد الأول يسمح بتقديمه مرة أخرى في نفس موضوع المرة الأولى، و يجب على الطالب مراجعة حالة البحث على LMS وفي حالة تحول حالة البحث من “Submitted” إلى “Draft” هذا معناه أن البحث لم يقبل.

وعن الخطة الزمنية والموعد النهائي للتسليم 18 يونيو لتقديم الأبحاث لجميع المقررات بحسب الجداول المعلن للمرة الأولى، ‘لى أن يكون أخر موعد لتقديم الأبحاث بالنسبة لمقررات التخلفات ، وأخر موعد لتصحيح الأبحاث المرة الأولى 25 يونيو ، ويكون الخميس 2 يوليو أخر موعد لتقديم الأبحاث للمرة الثانية بالنسبة لجميع المقررات عدا مقررات التخلفات، و:ذلك أخر موعد لتصحيح الأبحاث المرة الأولى وتحويل الأبحاث التي لم تقبل لمقررات التخلفات، ويكون يوم الخميس 9 يوليو أخر موعد لتقديم الأبحاث للمرة الثانية بالنسبة لجميع مقررات التخلفات.