اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هندسة عين شمس تعلن خطة تسليم الأبحاث والموعد النهائى لطلاب سنوات النقل

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:32 ص
هندسة عين شمس تعلن خطة تسليم الأبحاث والموعد النهائى لطلاب سنوات النقل جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس عن خطة تسليم الأبحاث لمقررات طلاب سنوات النقل للفصل الدراسى الثانى، حيث كشفت الكلية عن بدء تسليم الأبحاث للطلاب، موضحة أن  الموعد النهائي لتسليم البحث هو الرابعة مساء كل يوم بحسب الجداول المعلنة.
 
وقالت الكلية ، إنه يجب على الطالب ألا ينتظر حتى النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الانترنت، وأنه لن يسمح أبدأ برفع الملفات بعد هذا الموعد.، مشيرة إلى أنه يجب أن يضغط الطالب على زر “Submit” بعد تحميل الملف، و لو ظهر  “Assignment Status: Draft” معنى ذلك أن المصحح لن يرى الملفات.
 
وأكدت أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن أقصى نسبة للتطابق المسموح بها Plagiarism هي 25%، ويجب أن يتأكد الطالب أنه لو اعتمد على نفسه ولم ينقل من زميل له أو من مصدر على الانترنت سوف يكون البحث بأمان، موضحة أنه بالنسبة للمقررات التي يسمح بها بتقديم البحث في مجموعة يكتفى بتقديم ملف واحد للمجموعة عن طريق أحد الأعضاء.
 
وأشارت إلى أنه في حالة عدم قبول البحث أو عدم تقديم البحث لأي سبب في الموعد الأول يسمح بتقديمه مرة أخرى في نفس موضوع المرة الأولى، و يجب على الطالب مراجعة حالة البحث على LMS وفي حالة تحول حالة البحث من “Submitted” إلى “Draft” هذا معناه أن البحث لم يقبل.
 
وعن الخطة الزمنية والموعد النهائي للتسليم 18 يونيو لتقديم الأبحاث لجميع المقررات بحسب الجداول المعلن للمرة الأولى، ‘لى أن يكون أخر موعد لتقديم الأبحاث بالنسبة لمقررات التخلفات ، وأخر موعد لتصحيح الأبحاث المرة الأولى 25 يونيو ، ويكون الخميس 2 يوليو أخر موعد لتقديم الأبحاث للمرة الثانية بالنسبة لجميع المقررات عدا مقررات التخلفات، و:ذلك أخر موعد لتصحيح الأبحاث المرة الأولى وتحويل الأبحاث التي لم تقبل لمقررات التخلفات، ويكون يوم الخميس 9 يوليو أخر موعد لتقديم الأبحاث للمرة الثانية بالنسبة لجميع مقررات التخلفات.

 

 


هندسة عين شمس

عين شمس

الأبحاث

استلام الأبحاث

كليه الهندسه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

رسيما.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسيما.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

فيديو ..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

فيديو ..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة