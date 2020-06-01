اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل تسبب الفيروس التاجى فى وفاة حفيد الملكة فيكتوريا عام 1890؟

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:00 م
هل تسبب الفيروس التاجى فى وفاة حفيد الملكة فيكتوريا عام 1890؟ حفيد الملكة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقترح العلماء أن الإنفلونزا الروسية العظمى عام 1890 التي قتلت حفيد الملكة فيكتوريا هي من أنواع الكوفيد، يمكن أن تكون رائدة أزمة الصحة العالمية اليوم، وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية ، كان جائحة الإنفلونزا الروسي العظيم في أوائل التسعينات من القرن التاسع عشر وباءً قاتلاً أدى إلى مقتل حوالي مليون شخص في جميع أنحاء العالم وضرب جميع مستويات المجتمع بما في ذلك السياسيون البريطانيون.

تم تخمين العامل المسئول عن تفشي المرض لاحقًا على أنه سلالة من الإنفلونزا ، لكن مجموعة من العلماء في بلجيكا يشككون في ذلك، يعتقدون أن الوباء سببه فيروس تاجي قفز من الأبقار إلى البشر

حفيد الملكة
حفيد الملكة

 

نُشر البحث ، بقيادة عالِم الأحياء البلجيكي لين فيجن ، قبل عدة سنوات ، لكن نتائجه عادت إلى الظهور وسط الوباء الحالي، وتستند حجة فيجن على حقيقة أن الفيروس التاجي البشري OC43 كان تطابقًا وراثيًا قريبًا جدًا مع فيروس تاجي آخر يصيب الأبقار ، مما دفع الباحثين إلى الافتراض بأن الاثنين يجب أن يكون لهم سلف مشترك من حوالي عام 1890 ، وربما قفز الفيروس من الأبقار للبشر في ذلك الوقت

وقال ديفيد ماثيوز خبير الفيروسات التاجية بجامعة بريستول الدكتور ديفيد ماثيوز لصحيفة الأوبزرفر "إنه تحليل مقنع للغاية". 

"استخدم العلماء بحثًا متطورًا ومتقدمًا للغاية ، وادعاءهم يستحق أن يؤخذ على محمل الجد". 

أدت  الإنفلونزا الروسية العظيمة بحياة حفيد الملكة فيكتوريا ، الأمير ألبرت فيكتور ، الذي كان الثاني في قائمة العرش، أصيب بالمرض خلال حفلة إطلاق النار في العام الجديد وتوفي بعد معركة استمرت خمسة أيام مع الالتهاب الرئوي في منزل Sandringham في نورفولك في 14 يناير 1892 ،  وكان يبلغ من العمر 28 عامًا

 


حفيد الملكة

كورونا

فيروس تاجى

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة