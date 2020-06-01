هل تسبب الفيروس التاجى فى وفاة حفيد الملكة فيكتوريا عام 1890؟

كتبت نهير عبد النبى

اقترح العلماء أن الإنفلونزا الروسية العظمى عام 1890 التي قتلت حفيد الملكة فيكتوريا هي من أنواع الكوفيد، يمكن أن تكون رائدة أزمة الصحة العالمية اليوم، وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية ، كان جائحة الإنفلونزا الروسي العظيم في أوائل التسعينات من القرن التاسع عشر وباءً قاتلاً أدى إلى مقتل حوالي مليون شخص في جميع أنحاء العالم وضرب جميع مستويات المجتمع بما في ذلك السياسيون البريطانيون.

تم تخمين العامل المسئول عن تفشي المرض لاحقًا على أنه سلالة من الإنفلونزا ، لكن مجموعة من العلماء في بلجيكا يشككون في ذلك، يعتقدون أن الوباء سببه فيروس تاجي قفز من الأبقار إلى البشر.



حفيد الملكة

نُشر البحث ، بقيادة عالِم الأحياء البلجيكي لين فيجن ، قبل عدة سنوات ، لكن نتائجه عادت إلى الظهور وسط الوباء الحالي، وتستند حجة فيجن على حقيقة أن الفيروس التاجي البشري OC43 كان تطابقًا وراثيًا قريبًا جدًا مع فيروس تاجي آخر يصيب الأبقار ، مما دفع الباحثين إلى الافتراض بأن الاثنين يجب أن يكون لهم سلف مشترك من حوالي عام 1890 ، وربما قفز الفيروس من الأبقار للبشر في ذلك الوقت.

وقال ديفيد ماثيوز خبير الفيروسات التاجية بجامعة بريستول الدكتور ديفيد ماثيوز لصحيفة الأوبزرفر "إنه تحليل مقنع للغاية".

"استخدم العلماء بحثًا متطورًا ومتقدمًا للغاية ، وادعاءهم يستحق أن يؤخذ على محمل الجد".

أدت الإنفلونزا الروسية العظيمة بحياة حفيد الملكة فيكتوريا ، الأمير ألبرت فيكتور ، الذي كان الثاني في قائمة العرش، أصيب بالمرض خلال حفلة إطلاق النار في العام الجديد وتوفي بعد معركة استمرت خمسة أيام مع الالتهاب الرئوي في منزل Sandringham في نورفولك في 14 يناير 1892 ، وكان يبلغ من العمر 28 عامًا.