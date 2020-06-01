نيجيريا تخفف القيود المفروضة على دور العبادة ابتداء من الثلاثاء

رويترز

أعلن رئيس قوة العمل الرئاسية المكلفة بمكافحة مرض كوفيد-19، إن نيجيريا ستخفف القيود التي تم فرضها على دور العبادة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بوس مصطفى في كلمة للصحفيين في العاصمة أبوجا إنه سيتم أيضا تخفيف العزل العام المفروض على مدينة كانو بشمال البلاد. وأضاف أنه سيبدأ العمل بهذه التدابير اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وفى وقت سابق قال رئيس قوة المهام الرئاسية المعنية بمكافحة فيروس كورونا في نيجيريا، إن السلطات ستفرض إجراءات "عزل عام محكم" في المناطق التي تبلغ عن زيادات كبيرة في الإصابات.

ومددت الحكومة أيضا العزل العام في ولاية كانو الشمالية التي تسجل ثاني أعلى عدد إصابات مؤكدة في البلاد بعد العاصمة التجارية لاجوس حيث تقوم السلطات حاليا بالتحقيق في سلسلة حالات وفاة غامضة.

وكان وزير الطيران النيجيرى هادى سيريكا قال، الأحد، إن نيجيريا احتجزت طائرة تشغلها شركة بريطانية للاشتباه بمخالفتها حظر الطيران المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا.