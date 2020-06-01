نقل قاتل جورج فلويد إلى سجن أشد حراسة.. اعرف التفاصيل

ذكى مكاوى

يبدو أن حالة الاحتجاجات التي تعيشها أمريكا حالياً على مقتل جورج فلويد، أثرت على قاتله في السجن، حيث أكد موقع tmz الشهير أن إدارة السجن قامت بنقل الشرطي السابق الذى قام بقتله أمام أعين الكاميرات من سجن مقاطعة رمزى كان يمكث فيه بعد اعتقاله يوم الجمعة، حيث اتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ في وفاة فلويد.



ديريك قاتل جورج فلويد

ثم تم نقله إلى سجن أوك بارك هايتس، والذى يعد واحد من أعلي السجون مستوى في احتجاز بنظام مينيسوتا، وذلك نظراً لأن ديريك قاتل فلويد كان يحتاج إلى التواجد في سجن ذو مستوى أعلى من الأمان نظراً لما أحدثته جريمة القتل من حالة من الغضب تجتاح أمريكا.

وكان قد أكد مفوض إدارة السلامة العامة في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، إن ضابط شرطة الذي ظهر في فيديو وفاه جورج فلويد غير المسلح هذا الأسبوع تم القبض عليه من قبل سلطات الولاية يوم الجمعة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

تم احتجاز الضابط، ديريك تشوفين، من قبل مكتب مينيسوتا للقبض الجنائي حيث استمرت الاحتجاجات عنيفة بين عشية وضحاها حيث طالب المتظاهرون بالعدالة لفلويد.