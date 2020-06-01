نقابة المهندسين تخصص رقم تليفون وبريد إلكترونى للتواصل مع أعضائها المصابين بكورونا

كتبت آية دعبس

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامى للنقابة، إن النقابة برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب مهندسى مصر، شكلت لجنة لإدارة الأزمة بخصوص جائحة كورونا، برئاسة المهندس محمود مغاورى، الأمين العام للنقابة، وعضوية أعضاء هيئة المكتب ورؤساء الشُّعب ورؤساء النقابات الفرعية بمحافظات مصر.

وأوضح "شفيق"، فى بيان، أن اللجنة وفرت وسيلة للتواصل بين النقابة والمهندسين مصابى كورونا، حيث يتم التواصل من خلال نموذج يقوم المهندس المصاب أو أسرته بملء بياناته، ويتم إرسالها من خلال رقم الواتس آب 01024123233، أو الإيميل الذي خصصته النقابة لمصابى فيروس كورونا RISK.COVID19.ENG@Gmail.com

وأشار إلى أن هناك نموذجًا آخر تم إعداده للمهندس الذى فقد وظيفته بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المهندس المتضرر يقوم بملء بيانات هذا النموذج، ويرفق المستندات التى تثبت تعرضه لفقد وظيفته بسبب الفيروس، ويتم إرسال ذلك على الإيميل الذى تم تخصيصه لهذا الغرض، وهو: RISK.COVID19.ENG@Gmail.com

وأوضح أن نقابة المهندسين تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مبنى النقابة العامة منذ وقوع جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، الذى اجتاح العالم أجمع في غضون أشهر قليلة، وأضاف أن النقابة قامت بتوفير بوابة تعقيم إلكترونية لوضعها في المدخل، لتقوم بتعقيم المهندسين والموظفين قبل دخولهم لمبنى النقابة.

هذا بخلاف الإجراءات الاحترازية الأخرى المتبعة حاليًا، مثل قياس درجة الحرارة ومنع دخول أكثر من ثلاثة أفراد في مصعد النقابة.

كما يمنع الدخول لمبنى النقابة إلا لمن يرتدي الكمامة، وأيضا تقوم النقابة بعملية التعقيم والتطهير التي تتم يوميًا لكل طوابق النقابة .