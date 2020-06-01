اليوم السابع
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نقابة التمريض: صرف معاشات 3 أشهر.. 20 يونيو

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:00 ص
نقابة التمريض: صرف معاشات 3 أشهر.. 20 يونيو الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

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تصرف النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، معاشات 3 أشهر هم "أبريل، مايو، يونيو"، فى 20 يونيو 2020، وذلك بعدما قررت النقابة صرف معاش هيئة التمريض المستحقين للمعاش كل ثلاثة أشهر، ليكون صرف المعاش خلال أشهر "مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر" على مدار العام، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، من جائحة فيروس كورونا المستجد، وتيسيرا على هيئة التمريض.
 
ومن المقرر أن تصرف النقابة معاشات "يوليو، أغسطس، سبتمبر"، فى 20 سبتمبر 2020، ومعاشات "أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر"، سيتم صرفها فى 20 ديسمبر 2020، كما سيتم صرف معاشات "يناير، فبراير، مارس"، فى 20 مارس 2021.
 
من ناحية أخرى، قالت الدكتورة كوثر محمد نقيب التمريض، إن النقابة طالبت الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة التمريض المنقطعين والمستقيلين لأسباب غير مُخلة للشرف، والأمانة، إلى العمل، بالإضافة إلى من انقطع عن استلام التكليف، وذلك لسد العجز الموجود بأعداد التمريض فى مصر، وللاستفادة منهم خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لامتلاكهم خبرات تؤهلهم لاستلام العمل، بشكل أسرع، لافتة إلى أن النقابة تلقت حتى الآن حوالى 2000 طلب من ممرضين للعودة إلى العمل، وجارى استكمال تجميع بيانات الراغبين فى العودة لتقديمها لوزارة الصحة.
 
وأوضحت نقيب التمريض، أن إجمالى عدد التمريض المسجلين بالنقابة 300 ألف ممرض وممرضة، منهم 220 ألف على رأس العمل بالقطاع الحكومى، والباقى بين السفر للخارج والقطاع الخاص، لافته إلى أن وزارة الصحة لديها خطة للتوسع الأفقى والرأسى لزيادة أعادة التمريض بوجه عام من قبل الأزمة، ولديها حاليا قائمة انتظار لمتطوعين لأفراد هيئة التمريض، هذا بالإضافة إلى إعداد الطواقم التمريضية طائرة على مستوى الجمهورية وتدريبها بشكل مكثف، بواقع 200 ممرضة بكل محافظة مُستعدين للتوزيع داخل أو خارج محافظاتهم وفق حاجة العمل لهم، لمواجهة فيروس كورونا، لديهم معلومات كافية عن مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كرونا، والتعامل مع حالات العزل.

نقيب التمريض

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