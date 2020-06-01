اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نشرة "دعم" تقترح موضوع رسالة ماجستير حول «أثر شذوذ الفتوى فى التطرف الفكرى»

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:11 م
نشرة "دعم" تقترح موضوع رسالة ماجستير حول «أثر شذوذ الفتوى فى التطرف الفكرى» نشرة دعم
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا تزال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تواصل تقدمها خطوة تلو خطوة في مشروعها الطموح للارتقاء بعلوم الإفتاء وتطوير البحث الإفتائي، وفي سبيل ذلك لا تدخر الأمانة وسعًا في استعمال أدواتها المتعددة لهذا التطوير والدعم.

وتأتي نشرة "دعم" البحث الإفتائي من بين أبرز تلك الأدوات التي تطل على الباحثين مرة في كل شهر ومعها مجموعة من المقالات المرتبطة بعلوم الإفتاء بهدف دعم الباحثين في ذلك المجال، وتضمنت المجلة في عددها الجديد ثماني مقالات في أبوابها المعهودة، حيث تناول الباب الأول موضوعًا حول كلية أصول الدين بجامعة الأمير عبد القادر الجزائرية، وتناول الموضوع نشأة الكلية ومقرها وأقسامها المختلفة، والمجالات العملية التي تؤهل الدراسة في الكلية لها، مع استعراض أبرز أعلام الكلية ونظام الدراسة والالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

وفي باب الببليوجرافيا، تناول فريق التحرير قضية "مأسسة الفتوى" والفتوى الجماعية، فاستعرض في ذلك الباب أهم المؤلفات التراثية والمعاصرة حول هذا الموضوع، فيما استعرض الباب الثالث منهج مكتب الإفتاء في وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، حيث إنه هو الجهة الحكومية الرسمية المعنية بالفتوى والرد على أسئلة الناس، فكان من المهم بيان الملامح الرئيسة للمنهج الإفتائي للمكتب.

وتضمن الباب الرابع حالة الإفتاء في واحدة من أكبر الدول الإسلامية، وهي دولة إندونيسيا، وفي الباب الخامس تم عرض رسالة ماجستير بعنوان «الإفتاء بهدر الدم وصلته بالإرهاب»، مقدمة من الباحث: محمد بن شباب العتيبي، تحت إشراف د. محمد المدني بوساق، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أما في باب مهارات البحث الإفتائي فكان موضوعه مكملًا لموضوع العدد السابق بخصوص كيفية إنشاء خطة البحث، حيث تناول فريق التحرير في هذا العدد ثلاثة عناصر رئيسة من خطة البحث، وهي منهج البحث ومشكلة البحث والدراسات السابقة. أما الباب السابع من عدد نشرة "دعم" لهذا الشهر فعرض لواحدة من أهم المكتبات الإلكترونية المفيدة للباحثين في المجال الإفتائي، وهي معلمة زايد للقواعد الفقهية، وأخيرًا اقترح الفريق رسالة علمية للمهتمين بمجال الدراسات الإفتائية تحت عنوان «أثر شذوذ الفتوى في التطرف الفكري»، وتضمن المقال الخطوط الرئيسة للرسالة. جدير بالذكر أن نشرة "دعم" هي أول نشرة متخصصة لخدمة البحث الإفتائي، وتصدر بشكل دوري عن مركز "دعم البحث الإفتائي" التابع "للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم"، وتهدف إلى تقديم موضوعات متنوعة تفيد الباحثين في المجال الديني والإفتائي، وتبين العديد من القضايا والمسائل البحثية الإفتائية التي تحتاج إلى دراسة كما تستعرض مجموعة من التقارير والأفكار لدعم الباحثين وتوجيههم نحو تقديم البحوث المتخصصة في علوم الفتوى والإفتاء.

62020113301437-Daam(5)-1
 

 

62020113301437-Daam(5)-2
 

 

62020113301437-Daam(5)-3
 

 

62020113301437-Daam(5)-4
 

 

62020113301437-Daam(5)-5
 

 

62020113301437-Daam(5)-6
 

 

62020113301437-Daam(5)-7
 

 

62020113301437-Daam(5)-8
 

 

62020113301437-Daam(5)-9
 

 

62020113301437-Daam(5)-11
 

 

62020113301437-Daam(5)-12
 

 

62020113301437-Daam(5)-13
 

 

62020113301437-Daam(5)-14
 

 

62020113301437-Daam(5)-15
 

 

62020113301437-Daam(5)-16
 

 

62020113301437-Daam(5)-17
 

 

62020113301437-Daam(5)-18
 

 

62020113301437-Daam(5)-19
 

 

62020113301437-Daam(5)-20
 

 

62020113301437-Daam(5)-21
 

 

62020113301437-Daam(5)-22
 

 

62020113301437-Daam(5)-23
 

 

62020113301437-Daam(5)-24
 

 

62020113301437-Daam(5)-25
 

 

62020113301437-Daam(5)-26
 

 

62020113301437-Daam(5)-27
 

 


نشرة دعم

دار الافتاء

الافتاء

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمين الإفتاء: الدعاء المقبول يبدل الأحوال ولا يعد اعتراضا على قدر الله

الأحد، 08 مارس 2020 06:28 م

أمين الإفتاء بعمان: العنف الأسرى يخلق جيلا مشوها والتأديب تهذيب وليس تعذيب

الإثنين، 27 يناير 2020 08:19 م

10 فتاوى تفضح الهوس الجنسى لداعش أبرزها جهاد النكاح والسبى وزواج القاصرات.. التنظيم يؤسس لفقه مخالف لإشباع غرائزه الدونية.. مفتى الجمهورية: يستغلون المرأة ولا يكرمونها.. أمين الإفتاء: سبى النساء ليس من الشرع

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 06:00 ص

ملامح "اليوم العالمى للإفتاء" وآليات تنفيذه.. لقاءات مرئية وقوافل ميدانية وندوات جماهيرية وأنشطة لزيادة الوعى أبرز الفعاليات.. والأمين العام لأمانة الإفتاء العالمية: اخترنا 15ديسمبر من كل عام للاحتفاء به

السبت، 26 أكتوبر 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة