نجم الدوري الأمريكي يركل متظاهر بعد تحطيم سيارته في الاحتجاجات العنصرية.. فيديو وصور

ظهر نجم الدوري الأمريكي للمحترفين جيه آر سميث، في مقطع فيديو ضمن الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مقتل شاب ذو أصول أفريقية على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

ويبدو ان النجم الأمريكي لم يشارك في المظاهرات لتأييد الاحتجاجات، ولكن من أجل الانتقام من أحد المتظاهرين الذين هشموا سيارته ضمن اعمال العنف والشغب التي تشهدها البلاد.

NBA star J.R. Smith kicks a protester on the ground after he 'smashed his car during George Floyd protests' in Los Angeleshttps://t.co/kFMPyl4zb4 pic.twitter.com/OPz6FsoLml