نجم الدوري الأمريكي يركل متظاهر بعد تحطيم سيارته في الاحتجاجات العنصرية.. فيديو وصور

كتب آسر أحمد

ظهر نجم الدوري الأمريكي للمحترفين جيه آر سميث، في مقطع فيديو ضمن الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مقتل شاب ذو أصول أفريقية على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

ويبدو ان النجم الأمريكي لم يشارك في المظاهرات لتأييد الاحتجاجات، ولكن من أجل الانتقام من أحد المتظاهرين الذين هشموا سيارته ضمن اعمال العنف والشغب التي تشهدها البلاد.

NBA star J.R. Smith kicks a protester on the ground after he 'smashed his car during George Floyd protests' in Los Angeleshttps://t.co/kFMPyl4zb4 pic.twitter.com/OPz6FsoLml — Daily Mail US (@DailyMail) June 1, 2020

وظهر آر سميث، في مقطع الفيديو المتداول وهو يركل احد المتظاهرين ويوقعه ارضاً ومن ثم يقوم بتسديد ضربات برجله انتقاما منه لتهشيم سيارته، وهو ما اثار استياء الكثير من جمهور النجم الأمريكي الشهير.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت ليلة جديدة من العنف والصدامات بين الشرطة والمحتجين فى عشرات المدن، ليل السبت - الأحد، واشتعلت التوترات من نيويورك إلى فيلادليفيا وثاوث كارولينا، حيث شارك عشرات الآلاف فى الاحتجاجات على مصرع جورج فلويد، أسمر البشرة على يد الشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.