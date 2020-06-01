بعد مقتل فلويد.. الشرطة الأمريكية تسحل مواطنا ذا أصول أفريقية.. فيديو

كتب آسر أحمد

تشهد شوارع الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الفوضى والذعر، بعد الاحتجاجات التي اندلعت في معظم الولايات، بعد مقتل الشاب الأمريكي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد، على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية منذ أيام.

ولم تكتف الشرطة الأمريكية بمقتل أحد الأمريكان أصحاب البشرة السمراء، وتستمر في تعاملها بعنف وشدة على الأمريكان أصحاب الأصول الأفريقية، ففي مقطع جديد متداول عبر منصات السوشيال ميديا اليوم، أظهر من خلاله حالة تعد جديدة لرجال الشرطة الامريكية على شاب أسمر اللون داخل سيارته.

ويظهر في الفيديو الذي تداول بشكل كبير، الاعتداءات الصارخة التي تقوم بها قوات الشرطة الأمريكية اتجاه مواطنيها في التظاهرات الحالية التي تشهدها الدولة، وهو التعدي على شاب ذو بشرة سمراء داخل سيارته وسحله خارجها بعد تهشيم النافذة الزجاجية عليه ومن ثم صعقه بالكهرباء بدون أي أسباب واضحة.





وسرعان ما تداول الفيديو الذي يظهر فيها تعامل الشرطة الأمريكية بعنف مع المواطنين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ووسائل الإعلام العالمية التي سلطت الضوء على استمرار معاملة الشرطة الأمريكية بعنف ضد الأمريكان أصحاب البشرة السمراء.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت ليلة جديدة من العنف والصدامات بين الشرطة والمحتجين فى عشرات المدن، ليل السبت - الأحد، واشتعلت التوترات من نيويورك إلى فيلادليفيا وثاوث كارولينا، حيث شارك عشرات الآلاف فى الاحتجاجات على مصرع جورج فلويد، أسمر البشرة على يد الشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.