اليوم السابع
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خالد صلاح
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ناميبيا تغلق المطار بعد ثبوت حالتى إصابة بكورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:00 ص
ناميبيا تغلق المطار بعد ثبوت حالتى إصابة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
وندهوك (رويترز)

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أغلقت ناميبيا مطار والفيس باى، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من سكان هذا المرفأ بفيروس كورونا المستجد، وفرضت إجراءات عزل عام على ذلك المركز الاقتصادي.

 

وقال كريزيلدا جورج مدير المطار لوسائل الإعلام، إن المطار سيجرى إغلاقه لسبعة أيام، وثبتت إصابة حالة ثالثة من سكان والفيس باي، وهو زميل لأحد المصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 24 حالة إصابة فقط دون وفيات، وستظل المطارات الأخرى فى البلاد تسمح بتسيير الرحلات الداخلية حسب مواعيدها المقررة، وبعمليات الإجلاء فى حالات الطوارئ.

 

كما أوقفت شركة الطيران الوطنية (إير ناميبيا) جميع رحلاتها من خليج والفيس وإليه حتى 8 يونيو، وستخفف معظم المناطق فى هذه الدولة الصحراوية الواقعة فى جنوب غرب أفريقيا، والتى حظيت بإشادة دولية لتسجيلها حالات قليلة جدا من الإصابة بالفيروس، من قيودها المفروضة اعتبارا من يوم الثلاثاء.

 


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