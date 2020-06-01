ميناء دمياط يعلن استقبال 16 سفينة فى 24 ساعة وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء عدد 1 سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا ، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13236 طن يوريا و6110 طن علف بنجر و1100 طن كسب صويا و5865 طن ميثانول، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12386 طن حديد و4920 طن خرده و15406 طن ذرة و433 طن زان و1130 طن ابلاكاش و2780 طن كلوريد ايثيلين و3160 طن فول صويا . ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1366 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب وفراولة ) وخضروات ( مجمدة ) وحاصلات زراعية ( بصل وثوم ) يتم تصديرها إلى كلا من سلوفينيا و هولندا و بريطانيا .

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 229 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1488 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 39518 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 117917 طنا .

كما غادرت 1822 شاحنة منها 538 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27981 من البضائع العامة .