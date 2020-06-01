موريتانيا: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نواكشوط أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل ٤٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وقال الدكتور سيدى ولد الزحاف، مدير عام الصحة العمومية الموريتانية -فى تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - ان إجمالى الإصابات المؤكدة فى بلاده منذ أول ظهر للفيروس فى مارس الماضى بلغ ٥٣٩ شخصا، وتعافى ٢٧ شخصا، وتوفى ٢٣ شخصا.

وأضاف أن ٤٨٠ شخصا يواصلون علاجهم فى المستشفيات الموريتانية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .