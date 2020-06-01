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موريتانيا: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:00 ص
موريتانيا: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نواكشوط أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل ٤٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وقال الدكتور سيدى ولد الزحاف، مدير عام الصحة العمومية الموريتانية -فى تصريح بثته الإذاعة الموريتانية  - ان إجمالى الإصابات المؤكدة فى بلاده منذ أول ظهر للفيروس فى مارس الماضى بلغ ٥٣٩ شخصا، وتعافى ٢٧ شخصا، وتوفى ٢٣ شخصا.

وأضاف أن ٤٨٠ شخصا يواصلون علاجهم فى المستشفيات الموريتانية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .
 
وأفاد مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، وفق وكالة الأنباء السعودية " واس "  أن الوزارة أجرت اليوم 950 فحصا مخبريا، موضحا أن هذه الفحوص كشفت عن شفاء خمسة مصابين مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 483، من بينها 26 حالة شفاء و21 حالة وفاة.

 


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