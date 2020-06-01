اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 08:04 م
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موجز الاقتصاد المصري اليوم الأثنين 1-6- 2020

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:00 م
موجز الاقتصاد المصري اليوم الأثنين 1-6- 2020 حسام الجمل
كتب: مدحت عادل

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نشر موقع اليوم السابع مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين 1_6-2020، ومن أهمها، تقرير المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي حول نتائج قياسات شهر أبريل لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، ومجموعة من الأخبار الهامة الأخرى ومنها:

جهاز الاتصالات يكشف عن مناطق ضعف الخدمة لشركات المحمول لشهر أبريل

أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر أبريل لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24 الف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية.

 

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في أولى جلسات شهر يونيو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.698 مليار جنيه.

 

"الاتصالات": توقيع اتفاق "WE" و"اتصالات مصر" لخدمات البنية التحتية بـ 2 مليار جنيه

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر اتفاقيتين جديدتين من نوعهما بين الشركتين تشملان خدمات التراسل والبنية التحتية والترابط البيني بين الهاتف المحمول والثابت.

 

رئيس البريد الجديد فى أول تصريح لليوم السابع يكشف أهم الملفات ويرد على غسيل الأموال

قال الدكتور شريف فاروق الرئيس الجديد لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فى أول تصريحات عقب توليه منصبه، إنه سيركز على استكمال منظومة التحول الرقمى وتطوير الخدمات البريدية والتكنولوجيا المالية والاهتمام بشركة الاستثمار والحوكمة واستكمال مسيرة التطوير بالهيئة، مضيفا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزى فى الكثير من الأمور المالية.

 

صور.. مستحقو المعاشات يلتزمون بارتداء الكمامات بمكاتب البريد

بدأت الهيئة القومية للبريد صرف المعاشات عبر مكاتبها علي مستوى الجمهورية، وانتظمت عمليات صرف المعاشات للمستحقين وسط التزام من موظفى الهيئة والمواطنين بارتداء الكمامات والوقوف بمسافات أمنة ومنح التزاحم والتكدس لوقف انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.

 


موجز الاقتصاد

المصرية للاتصالات

هيئة البريد

اخبار الاقتصاد

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