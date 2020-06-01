اليوم السابع
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مظاهرات ببروكسل احتجاجا على مقتل جورج فلويد فى أمريكا.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:59 م
مظاهرات ببروكسل احتجاجا على مقتل جورج فلويد فى أمريكا.. صور مظاهرات أمام المسرح الملكى فى بروكسل احتجاجا على مقتل فلويد
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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تظاهر عدد من البلجيكيين، اليوم الإثنين، أمام المسرح الملكى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، و ذلك تضامنا مع جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية، و الذى قتل على يد شرطى أمريكى، بمدينية مينيبوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، و تظاهر العشرات من البلجيكيين، جالسين على الأرض حاملين لافتات مكتوب عليها جورج فلويد. 
 
مظاهرات أمام المسرح الملكى فى بروكسل تضامنا مع مقتل جورج فلويد
مظاهرات أمام المسرح الملكى فى بروكسل احتجاجا على مقتل جورج فلويد
 
و فى أمريكا، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، مرة أخرى، حيث طغت الاضطرابات، التى دمرت مدنا من فيلادلفيا إلى لوس أنجلوس واشتعلت بالقرب من البيت الأبيض، على المظاهرات السلمية ضد قتل الشرطة للسود.
 
متظاهرون بالعاصمة البلجيكية بروكسل
متظاهرون بالعاصمة البلجيكية بروكسل
 
وانتشر الآلاف من جنود الحرس الوطنى وفرضوا حظر التجول الصارم وأغلقوا أنظمة النقل الجماعى لإبطاء تحركات المتظاهرين.
 
فتاة تحمل لافتة عليها أسم جورج فلويد ببلجيكا
فتاة تحمل لافتة عليها أسم جورج فلويد ببلجيكا
 
وقال مسئولون إن المتظاهرين فى فيلادلفيا، قذفوا الشرطة بالحجارة وقنابل المولوتوف، بينما اقتحم اللصوص المتاجر والشركات فى أكثر من 20 مدينة وهربوا بقدر ما يمكنهم حملهم، من صناديق أحذية رياضية وملابس وهواتف محمولة وأجهزة تلفاز وغيرها من الإلكترونيات.
 
الأطفال يشاركون بمظاهرات بلجيكا تضامنا مع فلويد
الأطفال يشاركون بمظاهرات بلجيكا غحتجاجا على مقتل فلويد

جانب من مظاهرات بلجيكا
جانب من مظاهرات بلجيكا
 
 
 
 

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