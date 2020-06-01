مطار القاهرة يستقبل 409 مواطنا مصريا من العالقين بالسعودية على متن رحلتين

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، رحلتى طيران استثنائتين على متنهما نحو 409 مصريا من العالقين فى المملكة العربية السعودية، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها مصر للطيران، قادمة من مدينة جدة على متنها 279 مصريا، ورحلة لشركة سياف إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى قادمة أيضا من مدينة الرياض على متنها 112 مصريا من العالقين هناك بالسعودية.

وتم إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلتين فى مطار القاهرة، وإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.