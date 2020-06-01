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مطار القاهرة يستقبل رحلتين استثنائيتين يقلان 499 مصريا من الكويت والرياض

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:47 ص
مطار القاهرة يستقبل رحلتين استثنائيتين يقلان 499 مصريا من الكويت والرياض مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين ، رحلتين استثنائيتين سيرتهم شركة النيل والخطوط الكويتية، لعودة المصريين بالكويت والرياض، وعليهما 499 مصريا .
 
قالت مصادر بالمطار إن رحلة شركة النيل للطيران، وصلت المطار قادمة من الرياض وعلى متنهما 173 مصريا كانوا هناك، بينما وصلت رحلة الخطوط الكويتية وعلى متنها 326 مصريا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .
 
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

الكويت

كورونا

حجر صحى

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