اليوم السابع
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مصرع شخص سقطت عليه شرفة عقار شرق الإسكندرية

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:53 م
مصرع شخص سقطت عليه شرفة عقار شرق الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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لقى شخص مصرعه عصر اليوم وإصابة سيدة تصادف مرورهم أسفل عقار بشارع وهران متفرع من الملك حفنى بالعصافرة شرق الإسكندرية.

كما تسبب الحادث فى تحطم سيارة ميكروباص كانت متواجدة أسفل العقار، تم إبلاغ الجهات الأمنية بالمحافظة ومسئولى الحى واستدعاء الإسعاف وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يذكر أن وفقا للإحصائية الأخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية، لبيان العقارات التى تمثل خطورة على أرواح السكان، تبين أن حى وسط التابع له منطقة "كوم الدكة "يوجد به 916 عقارا آيلا للسقوط، ووفق الإحصائية تنوعت أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة ما بين صعوبة فى التنفيذ حرصا على أساسات العقار فى حالة تخفيف الأحمال، يوجد عقارات مأهولة بالسكان ويرفضون الإخلاء، بالإضافة إلى وجود بعض العقارات لديها نزاع قضائى.

ولقد بدأ حى وسط الإسكندرية فى شن حملات متتالية لهدم العقارات الآيلة للسقوط مع بداية فصل الشتاء، وكان لمنطقة كوم الدكة النصيب الأكبر فى تلك الحملات، حيث قام الحى تحت إشراف رئيس حى وسط بأعمال هدم لعدد 6 عقارات تم تسليمها لمقاول المنشآت الآيلة للسقوط لما تمثله من خطورة داهمة على الأرواح.


الاسكندريه

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انهيار عقار

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