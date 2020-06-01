مستشفى إسنا للحجر الصحى تشهد إجراء الولادة الثامنة وخروج الطفل "عبد الله" للنور

الأقصر – أحمد مرعى

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشارى مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي بالمستشفى، فى الساعات الأولى اليوم الاثنين، إجراء ثامن ولادة قيصرية لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والتي تتلقى العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، فى بيان صحفى، أنه أجريت الولادة لأم سيدة مصرية فى الثلاثين من عمرها مصابة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، والتى تتلقى العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصى العزل الصحى، والتي أنجبت فى الساعات الأولي من اليوم طفل ذكر، حيث تمت تسميته من خلال الأم بـ ( عبدالله )، واحتفل جميع العاملين بالمستشفى بالطفل الثامن وعمت الفرحة وتم توزيع الحلوى ابتهاجا وسرورا بقدوم عبدالله الطفل الثامن داخل المستشفى.

وتم إجراء العملية تحت إشراف الدكتورة إلهام محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي، وتحت إشراف نخبة من أطباء وتمريض وفنى المستشفى بقيادة الدكتور محمد حمزة كشك أخصائى النساء والتوليد ورئيس فريق العزل الصحي، والدكتور سليمان القاضي (أخصائي التخدير)، والدكتورة ثمرة عبد السلام (أخصائية الاطفال)، ورضا التونى (مفتشة التمريض بالامانة)، و(فريق مكافحة العدوى) سناء عبد الله خليفة وإشراف تمريض كل من "بخيتة – حسين"، وتمريض عمليات "أميرة أحمد وشيماء عاطف، وتمريض حضانة سعاد جمال وإدارة هندسية فراج وأمير، وخدمات معاونة فرحة وفاطمة، حيث يذكر أن حالة الام والجنين بخير و سلامة وفي صحة جيدة.

وكانت قد شهدت المستشفى أمس الأحد، إجراء سابع ولادة لأم مصابة بالفيروس أنجبت في الساعات الأولي من أمس الأحد، طفل ذكر حيث تمت تسميته من خلال الأم بإسم "آدم"، والتي كانت في غاية سعادتها بمولودها حيث تم إجراء العملية تحت إشراف نخبة من أطباء وتمريض المستشفي، وهم كل من الدكتور سليمان القاضي أخصائي التخدير، والدكتورة ثمرة عبد السلام أخصائية الأطفال، ومس رضا التوني مفتشة التمريض بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وفريق مكافحة العدوي سناء خليفة ومس سماح، وبإشراف تمريض خضرة عبد ربه، وتمريض عمليات أحمد عبد الفتاح (سامبو)، وشيماء عاطف، وتمريض حضانة هدى رجب حسين، ومن الإدارة الهندسية فراج وأمير وخدمات معاونة زينب، حيث أنه بعد العملية حالة الأم والجنين بخير وسلامة وفي صحة جيدة.



جانب من عملية الولادة الثامنة بمستشفى إسنا للحجر الصحى



عبد الله ثامن مولود يصل للنور فى ولادة جديدة داخل مستشفى إسنا للحجر



فرحة الفريق الطبى بعد إجراء ثامن عملية ولادة بالمستشفى



فرحة الفريق الطبى بعد إجراء ثامن ولادة بالمستشفى



مديرة المستشفى مع المولود الجديد عبد الله