محافظ القليوبية يتفقد بدء انشاء كوبرى مشاة كفر شبين بتكلفة 5 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بدء أعمال إنشاء كوبري مشاه كفر شبين بمدينة شبين القناطر، بتكلفه تبلغ 5 مليون جنيها، ويقوم على تنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويعمل الكوبري علي نقل حركة المواطنين من أعلى السكة الحديد حماية لأرواحهم، حيث يتطلب هذا المكان وجود هذا الكوبري لتعرض المواطنين لحوادث لمرورهم من فتحات غير شرعية تم غلقها.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء أسامة عبد الفتاح مساعد مدير الأمن، وغريب أحمد على رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندس طلعت سلطان الاستشاري الهندسي للمحافظة، ومسئولي جهاز التعمير واستشاري المشروع.

وأكد المحافظ، لال الجولة، علي ضرورة التنسيق التام والانتهاء من أعمال نقل المرافق وعمل محضر انضمامى لجميع الأجهزة المشتركة وسرعة البدء في تنفيذ الأعمال المدنية للكوبري، والانتهاء منه في وقت قياسي نظرا لحاجة المواطنين إليه، مشيرا إلي أن هذا الكوبري بعد انشائه سيرفع العبء عن كاهل المواطنين القاطنين بتلك المنطقة.



تفقد مكان إنشاء الكوبري



متابعة إنشاء الكوبري على السكة الحديد