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محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمجابهة "كورونا"

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:11 م
محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمجابهة "كورونا" محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمجابهة "كورونا"
الغربية مصطفى عادل

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انطلقت منذ قليل أعمال لجنة الأزمات بمحافظة الغربية، التى تم تشكيلها لمجابهة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

وقال محافظ الغربية، أنه من المقرر ان يناقش الاجتماع عمليات توعية المواطنين، ووضع ضوابط لنظام العمل بكافة الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة الاجراءات الصحية بالمحافظة، ومتابعة التزام وسائل النقل بالقرارات الاحترازية، وغيرها من الموضوعات.

يشارك فى الاجتماع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الامن الوطنى بالغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، ومدير إدارة المرور بالغربية، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية،قد اصدر اليوم، قرارا بتشكيل لجنة أزمات لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد، والتى تختص باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورنا، ومتابعة تفعيل قرارات رئيس الوزراء الصادرة فى هذا الشان.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن لجنة الأزمات برئاسته وعضوية كلا من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الامن الوطنى بالغربية، وسكرتير عام محافظة الغربية، ومدير ادارة المرور بالغربية، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.

يأتى هذا القرار تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بتفعيل لجنة الأزمات القائمة بكل محافظة، حيث شدد على أن يكون هناك مرور يومى من جانب مسئولى الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الرقابية، على المستشفيات، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وكذا وجود الأطقم الطبية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أعلن السبت الماضى، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الأمن، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية فى مركزى طنطا، والمحلة الكبرى على مساحة 21 قيراط و4 سهم، و4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحى اول وثان طنطا، على مساحة 880 متر . كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالى مساحة 1526 متر، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار، و19 حالة تعد على أملاك الرى، و9 حالة تعد على أملاك نهر النيل .

 

 

 


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