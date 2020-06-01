اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يأمر بتوزيع الزهور على مستشفى العزل بتمي الامديد (صور)

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:11 م
محافظ الدقهلية يأمر بتوزيع الزهور على مستشفى العزل بتمي الامديد (صور) توزيع الزهور على مستشفى العزل بتمي الامديد
الدقهلية - شريف الديب

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أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتوزيع زهور التهنئة بتعافيه وعودته لممارسة أعماله بديوان عام المحافظة اليوم. 
 
وطلب محافظ الدقهلية بتوزيع جميع الزهور التي جاءت لتهنئته على المرضى في مستشفى العزل الصحي بمدينة تمي الامديد، مؤكدا أنه تعبير عن امنياته للجميع بالشفاء العاجل . 
 
وأكد محافظ الدقهلية،فى بيان له اليوم،أن المرضى يستحقون منا كل الرعاية التي سنعمل على توفيرها وتلبية كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم وهذه الزهور تعبيرا منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.
 
واستقبل عدد من الاطقم الطبية العاملة بمستشفى العزل بتمي الامديد باقات الزهور معبرين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على اللفتة الطيبة ودعمه المتميز لهم وحرصه على توفير الرعاية الطبية للمرضى وادخال السعادة على نفوسهم. 
 
توزيع الزهور على مستشفى العزل بتمي الامديد (1)
توزيع الزهور على مستشفى العزل بتمي الامديد (1)

توزيع الزهور على مستشفى العزل بتمي الامديد (2)
توزيع الزهور على مستشفى العزل بتمي الامديد (2)

توزيع الزهور على مستشفى العزل بتمي الامديد (3)
توزيع الزهور على مستشفى العزل بتمي الامديد (3)

 


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