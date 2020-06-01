محافظ أسيوط: حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحى غرب

أسيوط – ضحا صالح

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، تنفيذ حملات الرش والتطهير والنظافة بشوارع وميادين مراكز وأحياء المحافظة بناءاً على تكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خاصة خلال الفترة المسائية أثناء ساعات الحظر بمشاركة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم مساء أمس تنفيذ حملة رش وتطهير للمنشآت والمرافق بحي غرب أسيوط بقيادة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد وبمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع حيث استهدفت تطهير شارع يسري راغب وامتداده وشارع 26يوليو وميدان المجذوب وشارع الشيخ علي عبدالدايم والمنطقة المحيطة بمعهد الأورام مضيفًا أن مثل تلك الحملات يتم شنها بالمراكز والقرى والنجوع بقيادة رؤساء المراكز وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني حيث يتم التركيز على رش الوحدات الصحية ومكاتب البريد ومواقف السيارات والوحدات المحلية وغيرها من المنشات الحكومية وغير الحكومية التي تشهد تردد للمواطنين لتلقى الخدمة.

وناشد محافظ أسيوط ؛ المواطنين بمنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بشأن تجنب نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على حياتهم واتباع سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس مشيراَ إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحي غرب (1)



حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحي غرب (2)



حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحي غرب (3)



حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحي غرب (4)



حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحي غرب (5)



حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحي غرب (6)



حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحي غرب (7)



حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحي غرب (8)



حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحي غرب (9)



حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحي غرب (10)



حملات الرش والتطهير مستمرة بالمراكز وحملة مكبرة بحي غرب (11)