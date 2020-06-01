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تحويل حالات الأمراض الأخرى للمستشفي الجامعى‎..

محافظ أسوان: تخصيص مستشفى التأمين الصحى كعزل لخدمة مرضى كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:25 م
محافظ أسوان: تخصيص مستشفى التأمين الصحى كعزل لخدمة مرضى كورونا اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة أسوان سيتم تخصيص مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان لإستقبال وخدمة مرضى فيروس كورونا بكامل طاقتها بإجمالى 80 سرير.

وأوضح محافظ أسوان فى بيان له أنه يتم تحويل جميع المرضى المتواجدين بكافة أقسام المستشفي والذين يعنون من أمراض أخرى غير فيروس كورونا إلى مستشفي أسوان الجامعى لإستكمال وتلقى الرعاية الطبية والعلاجية المطلوبة حيث تصل السعة السريرية الحالية للمستشفي إلى 415 سرير ، بالإضافة إلى 300 سرير آخر بعد إنهاء مشروعات التوسعات الجارية.

ولفت فى بيان له ، إلى أنه بالتوازى سيتم إستقبال و حجز حالات الإصابة الإيجابية بكورونا فى مستشفيات الصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان ، بجانب أبو سمبل الدولى.

وأيضاً الحميات ونصر النوبة المركزى ، ودراو المركزى ، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى ، فضلاً عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزى ، فى حين سيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسوان العزل بالصداقة الجديدة وهو الذى سيساهم فى توفير الخدمة العلاجية لمواطنى المحافظة بالشكل المطلوب .

 

 
 

 

 


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