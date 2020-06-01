متظاهرون يعبرون عن رفضهم لوفاة جورج فلويد بـ"الرقص".. فيديو

كتب محمد سعودي

وسط الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية وفاة الشاب جورج فلويد على يد شرطي أمريكي، هناك متظاهرون أعربوا عن رفضهم من خلال الرقص، بحسب مقطع فيديو تداولها العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الولايات المتحدة الأمريكية.

Put this on the news. pic.twitter.com/YfXB2x6bcz — Frosty (@FrostyTheSkid) May 30, 2020

وأظهر مقطع الفيديو عدد من المحتجين يرقصون في أحد الشوارع بالولايات المتحدة الأمريكية، قال رواد تويتر إنهم يعبرون عن رفضهم على مقتل جورج فلويد، في الوقت الذي تندلع فيه مواجهات عنيفة بين الشرطة الأمريكية ومتظاهرين ينددون لما يحدث ضد الأشخاص من ذوي البشرة السمراء في أمريكا.

وأشار رواد تويتر إلى أن الاحتجاج بالرقص جاء تكريما لأرواح أحمد أربيري وبرونا تايلور وجورج فلويد ، والعديد من الضحايا الآخرين الذين فقدوا حياتهم بسبب الإهمال أو العنف الذي تسببت فيه الشرطة.

على صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سوف تدرج حركة " أنتيفا" كمنظمة إرهابية، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخرا، مطالبا بنشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات.



الاحتجاج بالرقص في أمريكا

وأنتيفا هي حركة مناهضة للعنصرية ذات الميول اليسارية منضوية تحت الحزب الديمقراطي، حيث تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين. لكن ليس للحركة هيكل موحد أو قيادة وطنية، إلا أنها ظهرت في شكل هيئات محلية في جميع أنحاء البلد، خاصة على الساحل الغربي.

وقال دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم :" الولايات المتحدة الأمريكية ستصنف أنتيفا كمنظمة إرهابية".

وفي تغريدة أخرى، قال الرئيس الأمريكي :"يجب على المدن التي يديرها ديمقراطيون آخرون أن ينظروا في الإغلاق التام للأناركيين اليساريين الراديكاليين في مينيابوليس"، مضيفا :"قام الحرس الوطني بعمل عظيم، ويجب نشر الحرس الوطني في المدن الأخرى قبل فوات الأوان".



الاحتجاجات بالرقص