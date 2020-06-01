وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت في شهر مارس الماضي قرارا بإغلاق مطار بيروت وإيقاف حركة الطيران بصورة كاملة لمنع تفشي وباء كورونا، عدا الرحلات المخصصة لشحن البضائع والإجلاء الاستثنائي لتمكين اللبنانيين العالقين في الخارج من العودة، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمنت إغلاقا عاما للبلاد بهدف منع حدوث عدوى مجتمعية.



وأكد الوزير حسن – خلال الاجتماع – أنه سيطلب من وزارة الداخلية تجهيز مركز حجر صحي في كل محافظة من محافظات لبنان، استعدادا لأي تطورات طبية في المرحلة المقبلة مع فتح المطار، وكذلك استباقا لموسم الإصابة بالأمراض التنفسية في الخريف المقبل.

وجرى خلال الاجتماع التشديد على ضرورة الالتزام المجتمعي بإرشادات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وعدم التمادي في التساهل أو الاستخفاف بهذه الإرشادات حرصا على عدم انتشار وباء كورونا.



كما تقرر الاستمرار في حملات المسح الميداني للمناطق اللبنانية من خلال إجراء الفحوصات المخبرية (بي سي آر) للمخالطين للمصابين وللمعرضين للإصابة بالفيروس، بما يتيح لوزارة الصحة المحافظة على صورة علمية وواضحة للواقع الوبائي والسرعة في السيطرة عليه في حال أظهرت النتائج الحاجة لذلك.



وسجل لبنان حتى الآن 1233 حالة إصابة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة.