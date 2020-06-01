اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 09:00 م
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كيف اختبرت الصين 11 مليون شخص بحثًا عن كورونا فى أسبوعين فقط؟ صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:00 م
كيف اختبرت الصين 11 مليون شخص بحثًا عن كورونا فى أسبوعين فقط؟ صور مدينة ووهان
كتبت هند عادل

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تستكمل ووهان اختبار إجمالي عدد سكانها البالغ 11 مليون نسمة، حيث تصب الصين موارد ضخمة لتجنب الموجه الثانية من ظهور وباء فيروس كورونا، ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" استخدمت ووهان  عددًا من الطرق المختلفة لتقييم جميع سكانها من خلال التشخيص الذي يبحث عن عدوى نشطة إلى قياسات الأجسام المضادة التي تكشف العلامات في الدم للتعرض لفيروس كورونا.

ووهان1

وتم إنشاء الخيام المؤقتة في مجمعات سكنية في جميع أنحاء المدينة لمسح الحناجر أو الأنوف ، ومن المرجح أن تتم مراقبة النتائج دوليًا عن كثب نظرًا لموقع الصين كأول اقتصاد رئيسي يخرج من عمليات إغلاق بعد تفشى وباء كورونا .

ووفقا لتقرير "بلومبرج" قال تشو شيانغنينغ ، وهو أحد سكان ووهان ، قال إن اختبار مسحة الحلق استغرق حوالي 20 دقيقة واصفا ذلك بأنه إنها معجزة إذا تم اختبار 11 مليون شخص بالفعل في أسبوعين فقط.

ووهان 2

وقد تطلب الوصول إلى الهدف البالغ 11 مليون هدف اعتماد طريقة اختبار دفعة مكنت العاملين الصحيين من تقييم ما يصل إلى 10 عينات في وقت واحد.

تتيح عينات التجميع المزيد من الاختبارات مع مجموعات موجودة مع الاستمرار في توفير دقة تشخيصية كافية، ومع ذلك ، قد لا تكون هذه التقنية قابلة للتطبيق في بلدان أخرى لا تزال تبلغ عن عشرات الآلاف من الإصابات.هذه الطريقة فعالة فقط عندما يكون معدل الإصابة أقل من 1 ٪ ، وفقًا لـ Peng Zhiyong ، مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى ووهان.

ووهان 3

وقال بنغ لوسائل الإعلام المحلية "إذا كان معدل الإصابة بين السكان مرتفعًا مثل السيناريو السابق في ووهان ، فإن ذلك سيزيد من تكلفة الاختبار".


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فيروس كورونا في الصين

مدينة ووهان

كورونا نيوز

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