وقررت وزارة الدفاع الكورية إرسال حوالي 10000 أداة اختبار فيروس كورونا و 20 ألف كمامة طبية لجنوب السودان، بعد أن تلقت منها طلبا بأن تمدها بالمستلزمات الطبية الطارئة ذات الصلة لمواجهة الفيروس. كما سيتم إيصال الكمامات وغيرها من المستلزمات اليومية للرعايا الكوريين المقيمين هناك.

وستحضر الطائرة في طريق عودتها لكوريا القوات المتبقية من الدفعة رقم 11 من وحدة هانبيت، والتي تقوم بعمليات المراقبة الأساسية حتى وصول الدفعة الأساسية. حيث عاد معظم أفراد الوحدة السابقة إلى كوريا في مارس السابق دون إرسال قوات بديلة.

وترسل كوريا الجنوبية قواتها لجنوب السودان منذ 2013 بموجب طلب من الأمم المتحدة، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن الذي يهدف إلى مساعدة البلد الأفريقي في عملية إعادة بنائه سلميا.