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كورونا يضطر تونس إلى إلغاء مهرجان قرطاج الدولي

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:53 ص
كورونا يضطر تونس إلى إلغاء مهرجان قرطاج الدولي مهرجان قرطاج الدولي
كتب أحمد عرفة

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ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن تونس أعلنت إلغاء دورة 2020 من مهرجان قرطاج الدولي، على أن تستأنف النشاطات الثقافيّة في البلاد تدريجيّاً بعد توقّفها بسبب فيروس كورونا، وقالت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، أنه في ضوء تداعيات أزمة كورونا، تم تأجيل مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان الدولي في الحمامات إلى عام 2021، لافتة إلى عودة مختلف الأنشطة بالنسبة للجمعيات الثقافية ومتعهدي الحفلات والفضاءات الثقافيّة العموميّة والخاصّة بالتدريج.

 

واستمرت تونس فى تنظيم مهرجان قرطاج بين شهري يوليو وأغسطس من كل سنة، منذ نشأته قبل 56 عاماً ودأب المسرح الروماني الأثري في قرطاج، في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، على احتضان نشاطات المهرجان التي تشمل عروضاً تونسية وعربية وأجنبية وأفريقية متنوعة، حيث يتسع المسرح الأثري لنحو 9 آلاف متفرج.

 

ويتوقع أن تستأنف النشاطات في الفضاءات الثقافيّة المغلقة "اعتباراً من 15 يونيو، على أن لا يتجاوز عدد الحضور 30 شخصاً كحد أقصى" و"التظاهرات الكبرى والمهرجانات في الفضاءات المفتوحة بداية من منتصف يوليو بطاقة استيعاب لا تتجاوز الألف شخص"، بحسب ما أوضح المصدر نفسه، فيما تشير وزارة الثقافة التونسية إلى أن القرارات تخضع لتطوّر الوضع الصحّي في البلاد، بينما تعلن السلطات التونسيّة أنها تمكنت من كبح انتشار وباء كورونا في تونس، وقد سجلت 48 وفاة بين 1076 إصابة معلنة.

 

 


قرطاج

مهرجان

كورونا

تونس

ازمه كورونا

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