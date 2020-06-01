اليوم السابع
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كورونا تخيم على أداء بورصات الخليج فى مايو.. والأسواق الإماراتية تخسر 11.4 مليار درهم

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:30 م
كورونا تخيم على أداء بورصات الخليج فى مايو.. والأسواق الإماراتية تخسر 11.4 مليار درهم البورصة
كتب هانى الحوتى

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خيمت جائحة فيروس كورونا المستجد، على أداء معظم بورصات الخليج ومصر خلال شهر مايو الماضى، وحققت الأسواق الإماراتية خسائر بلغت 11.4 مليار درهم، فيما ربحت بورصة السعودية - تداول ربح رأس المال السوقى 322 مليار ريال.
 
بورصة أبوظبى
 
تراجع المؤشر العام بنسبة 2.09%
 
خسر رأس المال السوقي 3.97 مليار درهم
 
 
بورصة دبى
 
تراجع المؤشر العام بنسبة 4.02%
 
 
خسر رأس المال السوقي 7.41 مليار درهم
 
 
 
بورصة السعودية
 
ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.41%
 
 
ربح رأس المال السوقي  322 مليار ريال
 
 
 
بورصة الكويت
 
ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.41%
 
 
ربح رأس المال السوقي 110 مليون دينار
 
 
 
بورصة البحرين
 
تراجع المؤشر العام بنسبة 3.13%
 
 
خسر رأس المال السوقي 260 مليون دينار
 
 
بورصة مسقط
 
ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14%
 
 
ربح رأس المال السوقي 165.8 مليون ريال عماني
 
 
البورصة المصرية
 
تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.16%
 
 
خسر رأس المال السوقي 22.7 مليار جنيه

فيروس كورونا

بورصات الخليج

بورصة الكويت

بورصة السعودية

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