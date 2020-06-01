كورونا تخيم على أداء بورصات الخليج فى مايو.. والأسواق الإماراتية تخسر 11.4 مليار درهم

خيمت جائحة فيروس كورونا المستجد، على أداء معظم بورصات الخليج ومصر خلال شهر مايو الماضى، وحققت الأسواق الإماراتية خسائر بلغت 11.4 مليار درهم، فيما ربحت بورصة السعودية - تداول ربح رأس المال السوقى 322 مليار ريال.
بورصة أبوظبى
تراجع المؤشر العام بنسبة 2.09%
خسر رأس المال السوقي 3.97 مليار درهم
بورصة دبى
تراجع المؤشر العام بنسبة 4.02%
خسر رأس المال السوقي 7.41 مليار درهم
بورصة السعودية
ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.41%
ربح رأس المال السوقي 322 مليار ريال
بورصة الكويت
ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.41%
ربح رأس المال السوقي 110 مليون دينار
بورصة البحرين
تراجع المؤشر العام بنسبة 3.13%
خسر رأس المال السوقي 260 مليون دينار
بورصة مسقط
ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14%
ربح رأس المال السوقي 165.8 مليون ريال عماني
البورصة المصرية
تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.16%
خسر رأس المال السوقي 22.7 مليار جنيه
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