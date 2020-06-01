كندا: روسيا يجب أن تبقى خارج مجموعة السبع

رويترز

قال رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، اليوم الاثنين، إن كندا لا تؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى مثلما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع، لأنها تواصل انتهاك القانون الدولي.

وأبلغ ترودو مؤتمرا صحفيا "روسيا جرى استبعادها من مجموعة السبع بعد أن غزت القرم قبل عدد من الأعوام، واستمرارها في عدم احترام وخرق القواعد والأعراف الدولية هو السبب في أنها باقية خارج مجموعة السبع، وهي ستستمر في البقاء خارج المجموعة."

كان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قال، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية لن تؤيد إعادة ضم روسيا عضوا في مجموعة السبع لكن قرار اختيار الزعماء التي ستتم دعوتهم كضيوف يرجع للدولة التي تستضيف أي قمة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع التي كان يتعشم عقدها الشهر المقبل إلى سبتمبر أو فيما بعد كما قام بزيادة قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.