كشف وتعقيم للمواطنين القادمين من خارج الوادى الجديد بكمين بغداد ..صور

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد ، فى بيان له اليوم الأثنين عن استمرار أعمال الكشف عن الوافدين من خارج المحافظة بجهاز كاشف الحرارة وكذلك تشغيل بوابة التعقيم للأفراد ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، مع التوجيه بالالتزام بإرتداء الكمامات فى وسائل المواصلات والمصالح الحكومية والأسواق ومنافذ البيع .

وكان الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أعلن عن الانتهاء من تعقيم وتطهير 1450 منشأًة حكومية وغير حكومية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراهم، وذلك ضمن الخطة التي تقودها المديرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى.

وأكد ناجي، في بيان صحفي له، الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم، ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف ناجي، أن المديرية تتولى تعقيم منازل المرضى الذين ثبتت إيجابيتهم لفيروس كورونا، في المراكز الإدارية الثلاثة (الخارجة-الداخلة – باريس)، التي ظهرت بها حالات إيجابية للفيروس مع تعقيم المنازل للمرضى والمنازل المجاورة لها.

وأوضح ناجي، أنه يجري التعامل مع البؤر المصابة أو المشتبه في إصابتها أو انتقال العدوى لها، من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى، وباستخدام الأجهزة والمعدات الخاصة لذلك، بالإضافة إلى التخلص من ملابس الأمان المخصصة للتعامل مع الإصابات لكل منزل يجري التعامل معه.



















