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قوات الأمن التركية تعتدى بشكل مهين على لاجئ سورى يرعى الماشية.. فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:01 م
قوات الأمن التركية تعتدى بشكل مهين على لاجئ سورى يرعى الماشية.. فيديو تركيا
كتب- هاشم الفخراني

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أعتدت قوات الأمن التركية بشكل مهين على لاجئ سوري  في مدينة شانلي أورفا التركية، عندما كان يرعى مجموعة من الماشية، ويوضح مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على موقع " تويتر"، قيام أحد عناصر الأمن بلطم شاب سوري ويدعي أحمد هلال على وجه بتهمة خرق النظام ، وتسييره لماشيته رغم عدم معرفة الشاب السوري اللغة التركية بشكل جيد.

من جانب آخر كشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن زيادة جديدة في أسعار غاز السيارات( الغاز المسال) في تركيا، وتواردت الأخبار حول أن الارتفاع جديد في أسعار الغاز النفطي المسال في تركيا سيبدأ من الأربعاء المقبل، ليرتفع بذلك متوسط أسعار الغاز المسال في إسطنبول الي 5.50-5.56 ليرة تركية.

على جانب آخر ، قالت صحيفة أحوال تركية المعارضة إن كافة استطلاعات الرأى التى أجريت خلال شهر مايو فى تركيا حول احتمالية تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، أجمعت على تلاشي أصوات حزب العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية لصالح أحزاب المعارضة بما فيها الأحزاب الجديدة.

وبحسب استطلاعات الرأي الحديثة فإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيتعرض لهزيمة مؤكد حال إجراء انتخابات الرئاسة في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة حديثة أجراها مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام توصلت إلى أن عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو سوف يهزم الرئيس التركي الحالي أردوغان بهامش مريح إلى حدّ ما إذا تمّ عقد تنافس رئاسي بينهما في الظروف الراهنة.

وكان  محرم إينجه العضو كذلك في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المُعارضة في البلاد، قد شكّل مُنافساً قويّاً لأردوغان في الانتخابات الرئاسية يونيو 2018، حاصداً الملايين من أصوات الأتراك.


تركيا

سوريا

لاجئ سوري

الشرطة التركية

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