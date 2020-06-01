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فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:36 ص
فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية ــ شريف الديب

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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الشكر لوزيرة الصحة والسكان وكل أعضاء الفريق الطبي وطاقم التمريض ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على المجهودات التى تم تقديمها له خلال فترة إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه بدأ في تلقى بروتوكول العلاج بعد اليوم الخامس من إصابته. مضيفا في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه كان على تواصل دائم بنائب المحافظ الذي تولى مهام إدارة المحافظة خلال فترة تلقيه بروتوكول العلاج داخل مستشفى الحجر، موجها الشكر له على تحمله كافة شئون المحافظة حتى العودة من جديد للعمل.

استأنف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عمله بديوان عام المحافظة منذ الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين، وأكد على رفضه التام لأى مظهر من مظاهر الاحتفال بعودته بعد شفائه التام من مرض كورونا.

وقدم محافظ الدقهلية شكره العميق لأعضاء الجيش الأبيض" الأطقم الطبية وهيئات التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبى بالدقهلية وعلى مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنهم جميعا يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا وتحقيق الشفاء للعديد من المرضى فى مصر .

وأكد محافظ الدقهلية، فى بيان له اليوم، على أهمية التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتنفيذ التباعد الاجتماعى حرصا على الصحة العامه وسلامة المواطنين.

وأوضح أنه استأنف عمله صباح اليوم بتوقيع البوسطة لبعض الموضوعات الهامة، وتوجيه حملة نظافة للمنطقة المركزية بالمحافظة وتشمل مدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب ومدينه طلخا و تشارك فيها كافة فرق النظافة والبيئة بالوحدات المحلية بهدف توفير بيئه صحية وآمنه للمواطنين .

وأشار محافظ الدقهلية الى الإعداد لحضور الاجتماع المرتقب اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، وتوجه بالشكر وعميق التقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية طوال فترة الحجر الصحى وحتى تماثله للشفاء.


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