فرنسا: تراجع حالات فيروس كورونا فى المستشفيات

رويترز

قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن على الناس مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة تفشي فيروس كورونا حتى مع استمرار انخفاض عدد الحالات في المستشفيات والعناية المركزة.

وقالت في بيان إنه بينما تستعد فرنسا لمرحلة ثانية من تخفيف الإجراءات اعتبارا من يوم الثلاثاء، وسط توقع إعادة فتح المتنزهات والحانات والمطاعم، فإن "الأخبار الجيدة لا يجب أن تجعلنا ننسى خطر الفيروس".

وأضافت في إفادة يومية أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المستشفيات منذ أول مارس آذار بلغ 18506 بينما لا تزال هناك 14288 حالة بالمستشفيات، في انخفاض طفيف عن 14322 حالة أمس الأحد.