اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 09:10 م
خالد صلاح
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فرنسا: تراجع حالات فيروس كورونا فى المستشفيات

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:10 م
فرنسا: تراجع حالات فيروس كورونا فى المستشفيات تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن على الناس مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة تفشي فيروس كورونا حتى مع استمرار انخفاض عدد الحالات في المستشفيات والعناية المركزة.

وقالت في بيان إنه بينما تستعد فرنسا لمرحلة ثانية من تخفيف الإجراءات اعتبارا من يوم الثلاثاء، وسط توقع إعادة فتح المتنزهات والحانات والمطاعم، فإن "الأخبار الجيدة لا يجب أن تجعلنا ننسى خطر الفيروس".

وأضافت في إفادة يومية أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المستشفيات منذ أول مارس آذار بلغ 18506 بينما لا تزال هناك 14288 حالة بالمستشفيات، في انخفاض طفيف عن 14322 حالة أمس الأحد.  


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